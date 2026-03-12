Philips Hue gradient linear barra extension
Acerca de Philips Hue gradient linear barra extension
Aporta aún más iluminación funcional y ambiental que se adapte a cada momento en la cocina o en cualquier espacio de la casa. Amplía la configuración de barras lineales con degradado con esta extensión. Conecta una serie de barras lineales con degradado hasta una longitud total de 3 metros, con un total de cinco luces. Aporta un degradado de color y luz blanca a cada rincón de la cocina o a los espacios donde tengas armarios o estanterías. La luz de día de espectro completo aporta todos los tonos de luz blanca al espacio, mientras que Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores entre las luces para lograr un aspecto uniforme. Controla las luces a tu manera: con la app, la voz o controles inteligentes. Accede a automatismos y funciones más avanzadas con un Hue Bridge.
- Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)
- Efectos de luz degradados en pared
- Coincidencia precisa de colores Chromasync™
- Fácil de instalar tú mismo
- Controla y personaliza con la aplicación Hue
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103138330
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- Aluminio, Aluminio fundido, Policarbonato
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Altura ajustable
- No
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
- Portátil
- No
Características de la luz
- Ángulo de apertura
- 120
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- >80
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 0.5
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 90
Varios
- Diseñada especialmente para
- Dormitorio, Oficina en casa, Cocina, Salón
- Estilo
- Funcional
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103138330
- Peso neto
- 0,48 kg
- Peso bruto
- 0,6 kg
- Altura
- 54 mm
- Longitud
- 630 mm
- Anchura
- 70 mm
- Código 12NC
- 929004346001
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,1
- Consumo de energía
- 8
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 29 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 700
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Potencia de la bombilla incluida
- n/a
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II y III
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Flujo luminoso a 2700 K
- 490
- Número de fuentes de luz
- 1
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Cuadros
La bombilla
- Formato
- Yes
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje