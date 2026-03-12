Aporta aún más iluminación funcional y ambiental que se adapte a cada momento en la cocina o en cualquier espacio de la casa. Amplía la configuración de barras lineales con degradado con esta extensión. Conecta una serie de barras lineales con degradado hasta una longitud total de 3 metros, con un total de cinco luces. Aporta un degradado de color y luz blanca a cada rincón de la cocina o a los espacios donde tengas armarios o estanterías. La luz de día de espectro completo aporta todos los tonos de luz blanca al espacio, mientras que Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores entre las luces para lograr un aspecto uniforme. Controla las luces a tu manera: con la app, la voz o controles inteligentes. Accede a automatismos y funciones más avanzadas con un Hue Bridge.

Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)

Efectos de luz degradados en pared

Coincidencia precisa de colores Chromasync™

Fácil de instalar tú mismo

Controla y personaliza con la aplicación Hue