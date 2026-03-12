Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad

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Primer plano del frente de Hue White Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad
Primer plano de la parte trasera de Hue White Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad
Dimensiones establecidas de Hue White Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad
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Embalaje de Hue White Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad
Uso de Hue White Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad
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Demostración de Hue White Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad
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Acerca de Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad

Comienza a crear tu sistema de iluminación inteligente con este kit de inicio, que incluye tres bombillas inteligentes de luz blanca suave, el Hue Bridge y un interruptor. Es un kit completo para el control personalizado de la iluminación doméstica y todas sus fantásticas funcionalidades.

  • White
  • Hasta 800 lúmenes*
  • Luz blanca cálida
  • Hue Bridge incluido
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