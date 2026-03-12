Comienza a crear tu sistema de iluminación inteligente con este kit de inicio, que incluye tres bombillas inteligentes de luz blanca suave, el Hue Bridge y un interruptor. Es un kit completo para el control personalizado de la iluminación doméstica y todas sus fantásticas funcionalidades.

White

Hasta 800 lúmenes*

Luz blanca cálida

Hue Bridge incluido