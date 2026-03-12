Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad
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Acerca de Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad
Comienza a crear tu sistema de iluminación inteligente con este kit de inicio, que incluye tres bombillas inteligentes de luz blanca suave, el Hue Bridge y un interruptor. Es un kit completo para el control personalizado de la iluminación doméstica y todas sus fantásticas funcionalidades.
- White
- Hasta 800 lúmenes*
- Luz blanca cálida
- Hue Bridge incluido
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8718696785232
Características de la bombilla
- Formato
- A60
Dimensiones de la bombilla
- Dimensiones (AnxAlxF)
- 61x110
Diseño y acabado
- Color
- White
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -10 °C-45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Regulable con aplicación Hue e interruptor
- Sí
Garantía
- 2 años
- Sí
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- ≥80
- Temperatura del color
- 2700 K
- Flujo luminoso a 2700 K
- 806
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8718696785232
- Peso neto
- 0,55 kg
- Peso bruto
- 0,76 kg
- Altura
- 10,1 cm
- Longitud
- 21 cm
- Anchura
- 21 cm
- Código 12NC
- 929001821604
Información del embalaje
- EAN
- 8718696785232
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
- F
Dimensiones y peso del producto
- Diámetro
- 61 mm
- Diámetro de la placa de pared
- 70 mm
- Altura de la placa de pared
- 115 mm
- Profundidad de la placa de pared
- 14 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Peso
- 67
- Casquillo
- E27
- Código IP
- IP20
- Número de registro EPREL
- 400273
- Opciones de montaje
- Pared, De pie
- Número máximo de luces por interruptor
- 50 (con Hue Bridge)
El puente
- Banda de frecuencia
- 2400-2483.5 MHz
- Altura
- 26 mm
- Longitud x Anchura
- 88 x 88 mm
- Número máximo de bombillas
- 50
- Opciones de montaje
- Escritorio, Pared
- Adaptador de corriente
- 100 - 240 V CA/50-60 Hz
- Consumo de energía
- 250mA max
La bombilla
- Altura
- 110 mm
- Tensión de entrada
- 220V-240V
- Emisión de luz
- Luz blanca suave
- Flujo luminoso
- 806 lm
- Energía de funcionamiento máxima
- 9 W
- Factor de potencia
- >0.5
- Actualizable por software
- Sí
- Encendido
- Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia
- 9 W
- Potencia equivalente
- 60 W
- Regulable dinámicamente
- No
El interruptor
- Pilas incluidas
- 1 x CR2450
- Banda de frecuencia
- 2400-2483,5 MHz
- Duración
- 50.000 clicks
- Duración mínima de la pila
- 3
- Opciones de montaje
- pared, independiente
- Funciones especiales
- No aplicable
- Profundidad del interruptor
- 11 mm
- Altura del interruptor
- 92 mm
- Diámetro del interruptor
- 35 mm
- Peso con la placa de pared
- 67 g
- Peso del interruptor
- 37 g
- Zigbee Light Link
- IEEE 802.15.4 Protocol
Compatible con
- Compatible con HomeKit
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- Asistentes de voz (se requiere Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home, Microsoft Cortana
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción, excepto Hue Bridge mínimo de 36 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- iOS, Android
- Tecnología inalámbrica
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Product Documentation
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje