Kit de regulación inalámbrico E27
Empieza a disfrutar con el kit de regulación inalámbrica de Philips Hue. Se puede usar inmediatamente. Controla la bombilla desde el interruptor regulador incluido o conéctalo todo a un puente Hue para disfrutar de más funciones inteligentes.
El precio actual es 24,95 €
Productos destacados
- White
- Hue Bridge habilitado
- 1 bombilla E27
- Luz blanca cálida
- Regulable
- Interruptor inalámbrico incluido
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
62x110