Pack de 1 B22
Utiliza la luz blanca suave y cómoda de esta bombilla inteligente y la regulación instantánea para obtener el nivel de luz adecuado en cualquier habitación. Con una base de bayoneta, esta bombilla inteligente se adapta a la mayoría de las luminarias estándar.
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
61x110