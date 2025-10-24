Ayuda
Primer plano del frente de TIRAS DE LUCES Tira de luces Neon para exteriores 10 m

Tira de luces Neon para exteriores 10 m

Añade un brillo juguetón a tu espacio de exterior con la tira de luz para exteriores Neon. La tecnología Chromasync™ ofrece una combinación precisa de colores para crear hermosos degradados en tu patio, senderos y plantas. Disfruta de una luz blanca brillante en cualquier tono natural para una iluminación práctica en exteriores. Las escenas de iluminación personalizables y los efectos dinámicos crean el ambiente perfecto para cada momento al aire libre. La instalación es sencilla: conéctala a una toma de corriente estándar mediante la fuente de alimentación de baja tensión incluida o intégrala en su configuración de baja tensión existente.

Tamaño

Descargar la hoja de información del producto
  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Productos destacados

  • Escenas y efectos personalizables
  • Mezcla de color de precisión Chromasync™
  • Luz blanca auténtica y brillante
  • 1100 lúmenes
  • Control por aplicación y con la voz
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Color(es)

    Multi Color

  • Material

    silicona

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Guirnalda de luces/tira de luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay