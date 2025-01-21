Encienda automáticamente las luces que quiera

El sensor de exteriores enciende sus luces Philips Hue automáticamente cuando alguien pasa cerca de ellas, tanto afuera como adentro. Al conectar el sensor a su puente mediante la Philips Hue app, puede elegir qué luces se encienden automáticamente, incluso dentro de la casa. Así mismo, puede elegir la escena o configuración de la luz que debe detonarse. El sensor integrado de amanecer y anochecer se enciende únicamente cuando de verdad está oscuro afuera, lo que ayuda a ahorrar energía.