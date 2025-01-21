*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Sensor para exteriores
Agregue un sensor de exteriores Philips Hue al sistema para controlar las luces exteriores de forma automática. Puede instalar el sensor donde desee, ya que este funciona con batería y es completamente inalámbrico. Tan solo tiene que caminar para que las luces se enciendan.
Características destacadas del producto
- Se requiere Hue Bridge
- Instalación inalámbrica
- Funciona con baterías
- Impermeable
- Automatiza tus luces
Instalación en cuestión de minutos
El sensor de exteriores es fácil de instalar y totalmente inalámbrico, por lo que no se necesita la ayuda de un electricista para su instalación. Simplemente saque el sensor del empaque, configúrelo mediante la aplicación e instálelo donde quiera. La configuración del sensor y de la sensibilidad de movimiento y de luz diurna también se realiza mediante la Philips Hue app.
Instálela donde quiera
El kit incluye diferentes componentes de montaje para montarlo en una pared plana o en la esquina o rincón de una pared o de una entrada. También puede montarse en postes o tuberías para la lluvia, por lo que es perfecto para el patio, el garaje o cualquier lugar importante cerca de la casa.
Requiere un puente Philips Hue
Conecta tus luces Philips Hue con el puente para controlar las luces desde un smartphone o una tablet con la Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el interruptor de regulación de intensidad interior de Philips Hue para las funciones de encendido/apagado y regulación.
Resistente a todo tipo de condiciones climáticas
Este sensor de exteriores de Philips Hue está diseñado especialmente para usarse en entornos al aire libre y ha pasado pruebas rigurosas para asegurar su rendimiento. Esta lámpara está diseñada con una protección IP54 contra disparos de agua desde cualquier dirección. El producto es resistente a lluvias torrenciales y otras condiciones climáticas.
Ahuyente a los invitados no deseados
Gracias al amplio ángulo de visión y al alcance de detección, el sensor exterior detectará todos los movimientos cerca de su casa. El sensor puede encender directamente sus luces exteriores para iluminar a los intrusos. También puede configurar las luces interiores para que se enciendan y parezca que está en casa, incluso cuando no lo esté.
Encienda automáticamente las luces que quiera
El sensor de exteriores enciende sus luces Philips Hue automáticamente cuando alguien pasa cerca de ellas, tanto afuera como adentro. Al conectar el sensor a su puente mediante la Philips Hue app, puede elegir qué luces se encienden automáticamente, incluso dentro de la casa. Así mismo, puede elegir la escena o configuración de la luz que debe detonarse. El sensor integrado de amanecer y anochecer se enciende únicamente cuando de verdad está oscuro afuera, lo que ayuda a ahorrar energía.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
sintético