BR30: foco inteligente E26 (paquete de 2)
Diseñado para iluminar un área más grande, estos dos focos inteligentes de flujo de luz proporcionan luz blanca fría para ayudarte a energizarte o relajarte. Conéctalo al Hue Bridge para desbloquear el control total de la iluminación inteligente y las características.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- 2x BR30
- Luz blanca de cálida a fría
- Control inteligente con el Bridge Hue*
- Contrólalas con tu voz
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
94x131