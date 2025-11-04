Colgante Ascend
La lámpara de techo suspendida Ascend, con su diseño elegante y anguloso, brinda una verdadera experiencia de ambientación mediante luces de millones de colores o en un blanco cálido o frío. Conéctela al Hue Bridge para un control inteligente y más funciones.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Incluye foco LED E26
- White
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Cristal