Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White Paquete de 1 A21 E26

Paquete de 1 A21 E26

Obtén una iluminación brillante para espacios como el garaje o la cocina, así como una luz más suave para cualquier habitación, con un foco Philips Hue White A21, que ofrece una potente salida de 1600 lúmenes (equivalente a 100 W) y regulación de intensidad inalámbrica. Conéctate a un Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White
  • Compatible con Bluetooth
  • Hue Bridge activado
  • Luz blanca brillante y potente
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    67x133

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro