Paquete de 1 A21 E26
Obtén una iluminación brillante para espacios como el garaje o la cocina, así como una luz más suave para cualquier habitación, con un foco Philips Hue White A21, que ofrece una potente salida de 1600 lúmenes (equivalente a 100 W) y regulación de intensidad inalámbrica. Conéctate a un Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente.
Características destacadas del producto
- White
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Luz blanca brillante y potente
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
67x133