Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White Paquete de 2 E26

Paquete de 2 E26

Con un brillo equivalente a un foco de 75 W y regulación instantánea, estos dos focos LED inteligentes E26 brindan la cantidad perfecta de luz blanca suave en cualquier lugar de tu hogar.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White
  • Compatible con Bluetooth
  • Hue Bridge activado
  • Luz blanca suave
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    62x112

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro