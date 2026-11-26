17.2.2026

Oletko koskaan kävellyt iltahämärässä ammattimaisesti suunnitellussa puutarhassa tai tasokkaassa lomakeskuksessa ja huomannut, kuinka valo lankeaa pehmeästi maanpinnalle, ohjaa kulkuasi eikä häikäise? Näitä tyylikkäitä, matalia valaismia kutsutaan polkuvalaisimiksi.

Polkuvalaisimet ovat maahan asennettavia valaisimia, jotka luovat himmeää, pehmeää valoa. Toisin kuin korkeat katuvalot, jotka voivat luoda jyrkkiä varjoja, polkuvalaisimet suuntaavat valon juuri sinne, missä sitä tarvitaan – maanpinnalle. Ne opastavat kulkijaa ja viimeistelevät pihan ilmeen yhdistäen turvallisuuden ja tyylin modernissa pihasuunnittelussa.