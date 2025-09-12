Tuki
Aloita älykkään ulkovalaistusjärjestelmän luominen tällä ulkokäyttöön soveltuvalla virtalähteellä, johon voit kytkeä erilaisia valoja 40 W:n rajaan saakka. Voit käyttää jopa 35 metrin kaapelointia pienjännitteisten Philips Hue -ulkovalaisimien kytkemiseen. Laske yhteen valaisimien teho watteina äläkä ylitä virtalähteen 40 W:n tehorajaa.

  • Jatkokaapeli
  • Teho jopa 40 W
  • Musta
Helppo asentaa ja laajentaa

Valaise synkät polut, korosta maisemointia tai luo terassille ainutlaatuinen tunnelma. Voit tehdä tämän kaiken itse Huen spotti- tai pollarivalaisimilla. Tuotteet perustuvat pienen jännitteen käyttöön, joten niiden käyttö on turvallista ja asentaminen helppoa. Ulkovalaistus on nyt yksinkertaista: voit käyttää luovuuttasi ja laajentaa mielin määrin.

    Musta

    Synteettinen

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

