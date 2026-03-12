Langallinen himmenninkytkin (1 kanava)
Tietoja Langallinen himmenninkytkin (1 kanava)
Lisää tavalliset himmennettävät valosi Philips Hue -järjestelmään, niin voit ohjata niitä vaivattomasti ja kätevästi. Langallisella himmenninkytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla – käyttökokemus on todella yhtenäinen. Sinun ei tarvitse luopua kattokruunuista tai design-valaisimistasi. Tee jo rakastamistasi valoista älykkäitä! Voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai suoraan seinäkytkimellä. Luo automaatioita, jotka sopivat päivittäisiin rutiineihisi, ja lisää valot osaksi valaistusasetuksia. Pienikokoinen moduuli asennetaan valokatkaisijan taakse ja kytketään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvita. Jos olet korvaamassa himmennintä, tämän tuotteen käyttöön tarvitaan painokytkintä. Hue-järjestelmä perustuu luotettavaan Zigbee-verkkoon. Kun liität valosi Hue-ekosysteemiin, voit ohjata niitä, vaikka Wi-Fi-yhteys katkeaisi.
- Tekee tavallisista valoista älykkäitä
- Ohjaa älyvaloja ja muita valoja
- Määritä automaatiot ja valaistusasetukset
- Toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä
- Hue Bridgellä saat käyttöösi lisää ominaisuuksia
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103111937
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Vaaleanharmaa
- Materiaali
- Synteettinen
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- 20 % < H << 70 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila
- -5 °C...45 °C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää Hue-kytkimen
- Kyllä
- Keskipiste
- Kyllä
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103111937
- Nettopaino
- 0,02 kg
- Bruttopaino
- 0,07 kg
- Korkeus
- 141 mm
- Pituus
- 93 mm
- Leveys
- 45 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004296902
Pakkauksen tiedot
- EAN
- 8721103111937
Tehonkulutus
- Teho
- 0,4
Huolto
- Takuu
- 5 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seinä, Katto
Kytkin
- Määritettävät painikkeet
- 1
- Käyttöikä
- 25,000 clicks
- Kiinnitysvaihtoehdot
- seinä
- Tuettu johdotus
- Nollajohdin, Ei nollajohdinta
- Lähtökanava
- 1 kanava
- Tuettu kytkintyyppi
- Painike, Keinukytkin
- Lampun kuorma
- 5–200 W:n LED – takareuna (sisältää himmennettävät LED-liitäntälaitteet), 5–20 W:n LED – etureuna, 20–150 W halogeeni, hehkulamppu – takareuna, 20–150 W halogeeni, hehkulamppu – etureuna
- Himmentimen kuorma
- Etureuna, Takareuna
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- iOS 17 ja uudempi, Android 12.0 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 48 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla