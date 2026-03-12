Langallinen himmenninkytkin (1 kanava)

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Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tietoja Langallinen himmenninkytkin (1 kanava)

Lisää tavalliset himmennettävät valosi Philips Hue -järjestelmään, niin voit ohjata niitä vaivattomasti ja kätevästi. Langallisella himmenninkytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla – käyttökokemus on todella yhtenäinen. Sinun ei tarvitse luopua kattokruunuista tai design-valaisimistasi. Tee jo rakastamistasi valoista älykkäitä! Voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai suoraan seinäkytkimellä. Luo automaatioita, jotka sopivat päivittäisiin rutiineihisi, ja lisää valot osaksi valaistusasetuksia. Pienikokoinen moduuli asennetaan valokatkaisijan taakse ja kytketään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvita. Jos olet korvaamassa himmennintä, tämän tuotteen käyttöön tarvitaan painokytkintä. Hue-järjestelmä perustuu luotettavaan Zigbee-verkkoon. Kun liität valosi Hue-ekosysteemiin, voit ohjata niitä, vaikka Wi-Fi-yhteys katkeaisi.

  • Tekee tavallisista valoista älykkäitä
  • Ohjaa älyvaloja ja muita valoja
  • Määritä automaatiot ja valaistusasetukset
  • Toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä
  • Hue Bridgellä saat käyttöösi lisää ominaisuuksia
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