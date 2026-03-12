Lisää tavalliset himmennettävät valosi Philips Hue -järjestelmään, niin voit ohjata niitä vaivattomasti ja kätevästi. Langallisella himmenninkytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla – käyttökokemus on todella yhtenäinen. Sinun ei tarvitse luopua kattokruunuista tai design-valaisimistasi. Tee jo rakastamistasi valoista älykkäitä! Voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai suoraan seinäkytkimellä. Luo automaatioita, jotka sopivat päivittäisiin rutiineihisi, ja lisää valot osaksi valaistusasetuksia. Pienikokoinen moduuli asennetaan valokatkaisijan taakse ja kytketään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvita. Jos olet korvaamassa himmennintä, tämän tuotteen käyttöön tarvitaan painokytkintä. Hue-järjestelmä perustuu luotettavaan Zigbee-verkkoon. Kun liität valosi Hue-ekosysteemiin, voit ohjata niitä, vaikka Wi-Fi-yhteys katkeaisi.

Tekee tavallisista valoista älykkäitä

Ohjaa älyvaloja ja muita valoja

Määritä automaatiot ja valaistusasetukset

Toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä

Hue Bridgellä saat käyttöösi lisää ominaisuuksia