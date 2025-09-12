*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Langallinen Secure-kamera
Anna Philips Huen valvoa kotiasi puolestasi. Hanki tarkka, selkeä 1080p HD -suoratoisto, sytytä valot tai lähetä hälytys mobiililaitteeseesi, kun liikettä tai ääntä havaitaan, ja paljon muuta. Tämä langallinen kodin valvontakamera on helppo kiinnittää ja asentaa mihin tahansa kotiin.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Päästä päähän -salaus
- 1080p HD -video
- Kytketään pistorasiaan
- Mukana seinäteline
Saat tämän kaiken Philips Hue Bridgen avulla
Hue Bridge tarjoaa kattavan valikoiman älykodin turvaominaisuuksia: valo- ja äänihälytykset, läsnäolovaikutelman automaation sekä mahdollisuuden laajentaa kodin turvallisuutta tai älyvalaistusta.
Valvo kotiasi
Secure-kamera lähettää ilmoituksen suoraan mobiilaitteeseesi, kun se havaitsee liikettä. Luo Activity- tai Package -alueita, jotta saat hälytyksen sen mukaan, mikä liikkeen laukaisee (onko se esimerkiksi ihminen, eläin, ajoneuvo tai paketti).
Tee kodistasi asutun näköinen
Käytä Secure-kameraa ja läsnäolovaikutelman automaatiota kaksisuuntaisen puhetoiminnon kanssa kotisi turvallisuuden parantamiseksi – ja mielenrauhan saavuttamiseksi.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta