1 kpl:n pakkaus E27
Nauti mukavan pehmeästä valkoisesta valosta ja välittömästä himmennyksestä tällä E27-kannalla varustetulla LED-älylampulla. Tämän useimpiin tavallisiin valaisimiin sopivan lampun avulla voit tuoda älyvaloa kotisi joka kolkkaan.
Nykyinen hinta on 19,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Pehmeä valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
61x110