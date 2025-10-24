Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch
Lisää kotiisi älykäs valaistusjärjestelmä tällä aloituspakkauksella, joka sisältää kolme pehmeän valkoista älylamppua, Hue-sillan ja kytkimen. Aloituspakkaus sisältää kaiken tarvittavan, jotta voit hallita kotisi valaistusta ja sen kaikkia upeita ominaisuuksia.
Lampunkanta
Valon väri
Muoto
Malli
Pakkaus
Nykyinen hinta on 99,95 €
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Jopa 1055 luumenia*
- Lämmin valkoinen valo
- Sisältää Hue Bridge -sillan
- Sisältää Hue Bridge -sillan
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
61x110