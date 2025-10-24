Tuki
A set of white smart light bulbs, a wireless remote, and a square hub, all with a consistent modern design.

Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch

Lisää kotiisi älykäs valaistusjärjestelmä tällä aloituspakkauksella, joka sisältää kolme pehmeän valkoista älylamppua, Hue-sillan ja kytkimen. Aloituspakkaus sisältää kaiken tarvittavan, jotta voit hallita kotisi valaistusta ja sen kaikkia upeita ominaisuuksia.

Lampunkanta

Valon väri

Muoto

Malli

Pakkaus

Tuote on lähes loppunut varastosta

Lataa tuotetiedote
  • Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
  • Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
  • 30 päivän ilmainen palautusoikeus
  • 2-4 päivän toimitusaika
  • Turvallinen maksuyhteys

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White
  • Jopa 1055 luumenia*
  • Lämmin valkoinen valo
  • Sisältää Hue Bridge -sillan
  • Sisältää Hue Bridge -sillan
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Polttimon mitat

  • Mitat (L x K x S)

    61x110

Muotoilu ja pinnoitus

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Huolto

Tekniset tiedot

Silta

Polttimo

Kytkin

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay