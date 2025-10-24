1 kpl:n pakkaus GU10
Nauti joka tilanteessa oikeasta valaistuksesta tällä GU10-kannalla varustetulla lampulla, joka tarjoaa valkoista valoa lämpimästä viileään ja välittömän langattoman himmennyksen kotisi kaikkiin kohdevalaisimiin.
Nykyinen hinta on 29,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x58