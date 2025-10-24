Valkoinen Philips Hue White Ambiance Fair -kattovalaisin muodostaa ainutlaatuisen, sekä ylös- että alaspäin suuntautuvan valokuvion, joka tarjoaa sekä lämmintä että viileää valkoista valoa ja sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Lisää älyvalaistustoimintoja saat käyttöön yhdistämällä tuotteen Hue Bridgeen.