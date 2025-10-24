Upotettava Milliskin-kohdevalaisin, 3 kpl
Alumiininen Philips Hue White Ambiance Milliskin -spottivalaisin sulautuu hyvin ympäristöönsä ja luo sekä lämmintä että viileää valkoista valoa. Ohjaa nopeasti Bluetoothin avulla tai ota käyttöön kaikki älyvalaistustoiminnot Hue Bridgen -sillan avulla.
Nykyinen hinta on 109,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- 1 x GU10-polttimo
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Hopea
Materiaali
Synteettinen