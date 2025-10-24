Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance 2 kpl:n paketti E14

2 kpl:n paketti E14

Nauti kynttilälamppujen klassisesta tyylistä LED-älylampuissa. Nämä valkoisen valon ja värivalon miljoonia sävyjä tuottavat, välittömän himmennyksen mahdollistavat ja E14-vakiokannoilla varustetut älylamput luovat oikean tunnelman missä tahansa.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Vaatii Hue Bridgen
  • 2 x E14-polttimo
  • Valkoista ja värillistä valoa
  • Himmennettävä
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot

Polttimon mitat

  • Mitat (L x K x S)

    39x117

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

