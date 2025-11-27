Tuki
  • Toimii joka kodissa
  • Heti käyttövalmis himmennystoiminto
  • Helppo asentaa itse
Smart LED bulb with a rounded shape, white matte body, metallic screw base, and pink top text reads white and color 800.

Vain Philips Hue Kaupasta

A60 - E27-älylamppu - 800

Tämä valkoisen valon ja värivalon miljoonia sävyjä tuottava, E27-kannalla varustettu LED-älylamppu luo hetkessä viihtyisän tunnelman. Tämän useimpiin valaisimiin sopivan lampun avulla voit tuoda älyvaloa kotisi joka kolkkaan.

Lampunkanta

Valon väri

Malli

Muoto

Pakkaus

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Bluetooth käytössä
  • Hue Bridge käytössä
  • Jopa 806 luumenia*
  • Valkoista ja värikästä valoa
  • Ohjaus Bluetoothilla
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tuoteoppaat

Tutustu palkittuun LED-älylamppujen valikoimaan

Tutustu laajimpaan valikoimaan muotoja, kokoja ja tyylejä. Älylamput tuovat hetkessä käyttöösi heti käyttövalmiin himmennyksen ja täyteläisen valon, joita käyttämällä voit valaista kotisi siten kuin haluat.

Vertaa Philips Hue -värivaihtoehtoja

Käytä pehmeää himmennettävää valkoista valoa käytännöllisissä tiloissa tai lämpimästä viileään sävytettyä valoa arkirutiineissa. Tarvitsetko lisää vaihtoehtoja? Valitse huippuvalaistus, jonka miljoonat värisävyt luovat syvän ja tehokkaan valon.

Pehmeä lämmin valkoinen -asetus

Pehmeä valkoinen

Valkoisen sävyt antavat lämpimän valkoisen valon ja välittömän langattoman himmennyksen.

Lämmin tai viileä valkoinen -asetus

Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen

Valkoisissa tunnelmavaloissa on 50 000 eri sävyä lämpimästä valkoisesta viileään luonnonvaloon, ja valoja voidaan himmentää heti langattomasti.

Miljoonia värejä -asetus

Miljoonia värejä

White and Color Ambiance -valoissa on vaihtoehtona valkoisen sävyt lämpimästä viileään ja miljoonia värillisiä valosävyjä – ja ne ovat myös heti himmennettävissä!

Hallitse asetuksiasi sovelluksella

Kytke esimerkiksi valot päälle ja pois, himmennä ja kirkasta huonetta, aseta valaistusasetuksia – kaikki Philips Hue -sovelluksessa.

Vapauta kätesi ääniohjauksella

Voit hallita hehkulankalamppuja helpoilla äänikomennoilla Amazon Alexan, Google Assistantin tai Sirin avulla.

Ohjaa tarvikkeilla

Ohjaa valaistusta Philips Hue -sovelluksella, puhekomennoin tai älykkäillä lisävarusteilla.

Käytä älylisätarvikkeita

Philips Hue -lamput toimivat saumattomasti älykkäiden lisävarusteiden, kuten Hue-himmenninkytkimen tai Hue-älypainikkeen, kanssa.

Sopii kaikkiin koteihin

Kaikissa LED-älylampuissamme on standardikokoiset ja -tyyppiset kannat, joten ne sopivat lähes kaikkiin valaisimiin.

Heti käyttövalmis ratkaisu

Se on – kirjaimellisesti – yhtä helppoa kuin lampun kiinnittäminen valaisimeen. Heti kun valaisimessasi on LED-älylamppu, voit himmentää, kirkastaa ja asettaa tunnelman.

Älylamppujen sijoittaminen

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä eroa on valkoista valoa, valkoista tunnelmavaloa ja valkoista ja värillistä tunnelmavaloa antavilla Philips Hue -lampuilla?

Toimivatko Philips Hue -lamput normaaleissa valaisimissa?

Mikä on Hue Bridge -ohjatun Philips Hue -kokonaisuuden kantama?

Mikä on Bluetooth-ohjatun Philips Hue -kokonaisuuden kantama?

Mistä tiedän, voinko käyttää kohdevalaisinta muuntajani kanssa?

Hue-tuki

Tekniset tiedot

Polttimon mitat

  • Mitat (L x K x S)

    60x110

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

1 Löydä MR16-muuntajien yhteensopivuusluettelo täältä.

