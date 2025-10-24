Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Kynttilälamppu – E14-älylamppu

ALE

Kynttilälamppu – E14-älylamppu

Voit lisätä väriä mihin huoneeseen tahansa tämän kattokruunuälylampun avulla. Käytettävissäsi on lämmintä ja viileää valkoista sekä 16 miljoonaa värivaihtoehtoa. Voit hallita yhden huoneen valaistusta Bluetooth-yhteyden avulla, mutta kun muodostat yhteyden käyttämällä Hue-siltaa, saat käyttöösi kaikki ominaisuudet.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Lataa tuotetiedote

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Bluetooth käytössä
  • Hue Bridge käytössä
  • Valkoista ja värillistä valoa
  • Bluetooth-pikaohjaus
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Polttimon mitat

  • Mitat (L x K x S)

    39x117

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay