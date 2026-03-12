Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl

Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl
Lähikuva tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl taustapuolelta
Lähikuva tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl taustapuolelta
Lähikuva tuotteesta Hue White and color ambiance Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl mitat
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl mitat
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl pakkauksen sisältö
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl pakkaus
Tilapäisesti loppunut varastosta

Ei sisälly kampanjoihin tai tarjouksiin

Tietoja Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl

Nämä kaapin alle asennettavat valaisimet sopivat täydellisesti keittiöön tai mihin tahansa tilaan, jossa on kaappeja ja hyllyjä. Ne yhdistävät toiminnallisen ja tunnelmallisen valaistuksen sopimaan jokaiseen hetkeen. Valmistele ateriat kirkkaissa päivänvalon sävyissä, ruokaile pehmeän lämpimän sävyisessä valossa ja seurustele sitten värikkäässä liukuvärivalossa, joka luo seinälle upeita tehosteita. Täyden spektrin päivänvalo tuo tilaan kaikki valkoisen valon sävyt, ja Chromasync varmistaa, että värit vastaavat toisiaan täydellisesti. Asenna tämä laadukas maalattu alumiinivalaisin helposti keittiökaappien tai hyllyjen alle ja kytke se olemassa olevaan pistorasiaan itse. Aloita kahden työpistevalaisimen pakkauksella ja laajenna kokoonpanoasi yhdistämällä jopa viisi valoa yhteensä 3 metrin pituiseksi. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.

  • Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)
  • Seinän valaisevat liukuväritehosteet
  • Tarkka Chromasync™-värisekoitus
  • Helppo asentaa itse
  • Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay