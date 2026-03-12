Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl
Tietoja Philips Hue gradient työpistevalaisin, 2 kpl
Nämä kaapin alle asennettavat valaisimet sopivat täydellisesti keittiöön tai mihin tahansa tilaan, jossa on kaappeja ja hyllyjä. Ne yhdistävät toiminnallisen ja tunnelmallisen valaistuksen sopimaan jokaiseen hetkeen. Valmistele ateriat kirkkaissa päivänvalon sävyissä, ruokaile pehmeän lämpimän sävyisessä valossa ja seurustele sitten värikkäässä liukuvärivalossa, joka luo seinälle upeita tehosteita. Täyden spektrin päivänvalo tuo tilaan kaikki valkoisen valon sävyt, ja Chromasync varmistaa, että värit vastaavat toisiaan täydellisesti. Asenna tämä laadukas maalattu alumiinivalaisin helposti keittiökaappien tai hyllyjen alle ja kytke se olemassa olevaan pistorasiaan itse. Aloita kahden työpistevalaisimen pakkauksella ja laajenna kokoonpanoasi yhdistämällä jopa viisi valoa yhteensä 3 metrin pituiseksi. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.
- Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)
- Seinän valaisevat liukuväritehosteet
- Tarkka Chromasync™-värisekoitus
- Helppo asentaa itse
- Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103138637
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Alumiini, Valualumiini, Polykarbonaatti
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä korkeus
- Ei
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Kannettava
- ei
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 120
- Värintoistoindeksi (CRI)
- >80
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 0.5
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 90
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Makuuhuone, Kotitoimisto, Keittiö, Olohuone
- Tyyli
- Toiminnallinen
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103138637
- Nettopaino
- 1,2 kg
- Bruttopaino
- 1,5 kg
- Korkeus
- 72 mm
- Pituus
- 630 mm
- Leveys
- 146 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004346501
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,1
- Teho
- 16
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 29 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 1 400
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- n/a
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokat II ja III – DI- ja SELV-yhdistelmä
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Valovirta, 2 700 K
- 980
- Valonlähteiden määrä
- 2
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Kaapit
Polttimo
- Muotoilu
- Yes
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla