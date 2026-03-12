Nämä kaapin alle asennettavat valaisimet sopivat täydellisesti keittiöön tai mihin tahansa tilaan, jossa on kaappeja ja hyllyjä. Ne yhdistävät toiminnallisen ja tunnelmallisen valaistuksen sopimaan jokaiseen hetkeen. Valmistele ateriat kirkkaissa päivänvalon sävyissä, ruokaile pehmeän lämpimän sävyisessä valossa ja seurustele sitten värikkäässä liukuvärivalossa, joka luo seinälle upeita tehosteita. Täyden spektrin päivänvalo tuo tilaan kaikki valkoisen valon sävyt, ja Chromasync varmistaa, että värit vastaavat toisiaan täydellisesti. Asenna tämä laadukas maalattu alumiinivalaisin helposti keittiökaappien tai hyllyjen alle ja kytke se olemassa olevaan pistorasiaan itse. Aloita kahden työpistevalaisimen pakkauksella ja laajenna kokoonpanoasi yhdistämällä jopa viisi valoa yhteensä 3 metrin pituiseksi. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.

Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)

Seinän valaisevat liukuväritehosteet

Tarkka Chromasync™-värisekoitus

Helppo asentaa itse

Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa