Philips Hue -kaapinalusvalaisimen lisäosa

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Lähikuva tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue -kaapinalusvalaisimen lisäosa taustapuolelta
Lähikuva tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue -kaapinalusvalaisimen lisäosa taustapuolelta
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue -kaapinalusvalaisimen lisäosa mitat
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue -kaapinalusvalaisimen lisäosa pakkauksen sisältö
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue -kaapinalusvalaisimen lisäosa pakkaus
Tilapäisesti loppunut varastosta

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Tietoja Philips Hue -kaapinalusvalaisimen lisäosa

Tuo vielä enemmän toiminnallista valaistusta ja värikästä tunnelmavalaistusta kotonasi jokaiselle keittiön työtasolle tai mihin tahansa kaappien alla olevaan tilaan. Laajenna kaapinalusvalaisimien kokoonpanoa lisäämällä enintään kolme valaisinta pistorasiaan pakkaukseen sisältyvällä valorasialla. Nyt sinun ei tarvitse jättää yhtäkään keittiön nurkkaa pimeäksi! Täyden spektrin päivänvalo tuo tilaan kaikki valkoisen valon sävyt, ja Chromasync varmistaa, että värit vastaavat toisiaan täydellisesti. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.

  • Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)
  • Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
  • Tarkka Chromasync™-värisekoitus
  • Helppo asentaa itse
  • Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay