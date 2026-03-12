Philips Hue -kaapinalusvalaisimen lisäosa
Tilapäisesti loppunut varastosta
Tietoja Philips Hue -kaapinalusvalaisimen lisäosa
Tuo vielä enemmän toiminnallista valaistusta ja värikästä tunnelmavalaistusta kotonasi jokaiselle keittiön työtasolle tai mihin tahansa kaappien alla olevaan tilaan. Laajenna kaapinalusvalaisimien kokoonpanoa lisäämällä enintään kolme valaisinta pistorasiaan pakkaukseen sisältyvällä valorasialla. Nyt sinun ei tarvitse jättää yhtäkään keittiön nurkkaa pimeäksi! Täyden spektrin päivänvalo tuo tilaan kaikki valkoisen valon sävyt, ja Chromasync varmistaa, että värit vastaavat toisiaan täydellisesti. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.
- Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)
- Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
- Tarkka Chromasync™-värisekoitus
- Helppo asentaa itse
- Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103138750
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Alumiini, Valualumiini, Polykarbonaatti
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
- Ympäristön lämpötila
- +10...+25 ˚C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä korkeus
- Ei
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Kannettava
- ei
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 49
- Värintoistoindeksi (CRI)
- >80
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 0.5
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 108
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Makuuhuone, Kotitoimisto, Keittiö, Olohuone
- Tyyli
- Toiminnallinen
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103138750
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,35 kg
- Korkeus
- 72 mm
- Pituus
- 245 mm
- Leveys
- 125 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004346701
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,1
- Teho
- 2,6
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 2,6
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 20 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 250
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Värivalo ja valkoinen valo (RGBW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- n/a
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokat II ja III – DI- ja SELV-yhdistelmä
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Valovirta, 2 700 K
- 240
- Valonlähteiden määrä
- 1
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Kaapit
Polttimo
- Muotoilu
- Spotlight
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla