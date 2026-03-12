Tuo vielä enemmän toiminnallista valaistusta ja värikästä tunnelmavalaistusta kotonasi jokaiselle keittiön työtasolle tai mihin tahansa kaappien alla olevaan tilaan. Laajenna kaapinalusvalaisimien kokoonpanoa lisäämällä enintään kolme valaisinta pistorasiaan pakkaukseen sisältyvällä valorasialla. Nyt sinun ei tarvitse jättää yhtäkään keittiön nurkkaa pimeäksi! Täyden spektrin päivänvalo tuo tilaan kaikki valkoisen valon sävyt, ja Chromasync varmistaa, että värit vastaavat toisiaan täydellisesti. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.

Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)

Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa

Tarkka Chromasync™-värisekoitus

Helppo asentaa itse

Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa