Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl

Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl
Lähikuva tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl taustapuolelta
Lähikuva tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl taustapuolelta
Lähikuva tuotteesta Hue White and color ambiance Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl
Lähikuva tuotteesta Hue White and color ambiance Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl mitat
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl pakkauksen sisältö
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl pakkaus
Tilapäisesti loppunut varastosta

Ei sisälly kampanjoihin tai tarjouksiin

Tietoja Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl

Monipuoliset kohdevalaisimet, jotka luovat hetkeen sopivaa valoa keittiön työtasolle tai mihin tahansa kaappien alla olevaan tilaan. Valaisin voi luoda laajan valikoiman valkoisen valon sävyjä – kirkkaasta, viileästä valkoisesta keskittynyttä ruoanlaittoa tai pehmeän lämpimän sävyistä rentouttavaa illallista varten. Aseta kohdevalot mihin tahansa 16 miljoonasta väristä muuttaaksesi kaappisi koriste-esineeksi tai luodaksesi eloisan tunnelman seurustelua varten. Chromasync-teknologia takaa, että kaikki värit vastaavat toisiaan. Voit asentaa nämä valaisimet helposti keittiökaappien tai hyllyjen alle ja kytkeä ne olemassa olevaan pistorasiaan itse. Aloita kolmen valaisimen pakkauksella ja lisää sitten vielä jopa kolme valoa pistorasiaan mukana toimitetulla valorasialla. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.

  • Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)
  • Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
  • Tarkka Chromasync™-värisekoitus
  • Helppo asentaa itse
  • Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay