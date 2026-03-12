Monipuoliset kohdevalaisimet, jotka luovat hetkeen sopivaa valoa keittiön työtasolle tai mihin tahansa kaappien alla olevaan tilaan. Valaisin voi luoda laajan valikoiman valkoisen valon sävyjä – kirkkaasta, viileästä valkoisesta keskittynyttä ruoanlaittoa tai pehmeän lämpimän sävyistä rentouttavaa illallista varten. Aseta kohdevalot mihin tahansa 16 miljoonasta väristä muuttaaksesi kaappisi koriste-esineeksi tai luodaksesi eloisan tunnelman seurustelua varten. Chromasync-teknologia takaa, että kaikki värit vastaavat toisiaan. Voit asentaa nämä valaisimet helposti keittiökaappien tai hyllyjen alle ja kytkeä ne olemassa olevaan pistorasiaan itse. Aloita kolmen valaisimen pakkauksella ja lisää sitten vielä jopa kolme valoa pistorasiaan mukana toimitetulla valorasialla. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.

Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)

Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa

Tarkka Chromasync™-värisekoitus

Helppo asentaa itse

Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa