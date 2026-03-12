Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl
Tietoja Philips Hue kaapinalusvalaisin, 3 kpl
Monipuoliset kohdevalaisimet, jotka luovat hetkeen sopivaa valoa keittiön työtasolle tai mihin tahansa kaappien alla olevaan tilaan. Valaisin voi luoda laajan valikoiman valkoisen valon sävyjä – kirkkaasta, viileästä valkoisesta keskittynyttä ruoanlaittoa tai pehmeän lämpimän sävyistä rentouttavaa illallista varten. Aseta kohdevalot mihin tahansa 16 miljoonasta väristä muuttaaksesi kaappisi koriste-esineeksi tai luodaksesi eloisan tunnelman seurustelua varten. Chromasync-teknologia takaa, että kaikki värit vastaavat toisiaan. Voit asentaa nämä valaisimet helposti keittiökaappien tai hyllyjen alle ja kytkeä ne olemassa olevaan pistorasiaan itse. Aloita kolmen valaisimen pakkauksella ja lisää sitten vielä jopa kolme valoa pistorasiaan mukana toimitetulla valorasialla. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.
- Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)
- Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
- Tarkka Chromasync™-värisekoitus
- Helppo asentaa itse
- Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103138699
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Alumiini, Valualumiini, Polykarbonaatti
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
- Ympäristön lämpötila
- +10...+25 ˚C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä korkeus
- Ei
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Kannettava
- ei
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 49
- Värintoistoindeksi (CRI)
- >80
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 0.5
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 108
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Makuuhuone, Kotitoimisto, Keittiö, Olohuone
- Tyyli
- Toiminnallinen
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103138699
- Nettopaino
- 0,9 kg
- Bruttopaino
- 1,25 kg
- Korkeus
- 72 mm
- Pituus
- 365 mm
- Leveys
- 232 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004346601
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,1
- Teho
- 7,8
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 7,8
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 20 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 750
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Värivalo ja valkoinen valo (RGBW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- n/a
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokat II ja III – DI- ja SELV-yhdistelmä
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Valovirta, 2 700 K
- 720
- Valonlähteiden määrä
- 3
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Kaapit
Polttimo
- Muotoilu
- Spotlight
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla