Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa

Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa
Lähikuva tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa taustapuolelta
Lähikuva tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa taustapuolelta
Lähikuva tuotteesta Hue White and color ambiance Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa mitat
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa pakkauksen sisältö
Tuotteen Hue White and color ambiance Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa pakkaus
Tilapäisesti loppunut varastosta

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Tietoja Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa

Lisää vielä enemmän toiminnallista ja tunnelmallista valoa keittiöön tai mihin tahansa kodin tilaan. Laajenna työpistevalaisimien kokoonpanoa tällä lisäosalla. Yhdistä valaisimet jopa 3 metrin pituisiksi niin, että niissä on yhteensä viisi valonlähdettä. Lisää liukuvärjättyä valoa tai valkoista keittiöön tai muuhun tilaan, jossa on kaappeja tai hyllyjä. Täyden spektrin päivänvalo tuo tilaan kaikki valkoisen valon sävyt, ja Chromasync varmistaa, että värit vastaavat toisiaan täydellisesti. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.

  • Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)
  • Seinän valaisevat liukuväritehosteet
  • Tarkka Chromasync™-värisekoitus
  • Helppo asentaa itse
  • Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay