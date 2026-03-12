Lisää vielä enemmän toiminnallista ja tunnelmallista valoa keittiöön tai mihin tahansa kodin tilaan. Laajenna työpistevalaisimien kokoonpanoa tällä lisäosalla. Yhdistä valaisimet jopa 3 metrin pituisiksi niin, että niissä on yhteensä viisi valonlähdettä. Lisää liukuvärjättyä valoa tai valkoista keittiöön tai muuhun tilaan, jossa on kaappeja tai hyllyjä. Täyden spektrin päivänvalo tuo tilaan kaikki valkoisen valon sävyt, ja Chromasync varmistaa, että värit vastaavat toisiaan täydellisesti. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.

Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)

Seinän valaisevat liukuväritehosteet

Tarkka Chromasync™-värisekoitus

Helppo asentaa itse

Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa