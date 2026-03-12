Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa
Tilapäisesti loppunut varastosta
Tietoja Philips Hue -työpistevalaisimen jatko-osa
Lisää vielä enemmän toiminnallista ja tunnelmallista valoa keittiöön tai mihin tahansa kodin tilaan. Laajenna työpistevalaisimien kokoonpanoa tällä lisäosalla. Yhdistä valaisimet jopa 3 metrin pituisiksi niin, että niissä on yhteensä viisi valonlähdettä. Lisää liukuvärjättyä valoa tai valkoista keittiöön tai muuhun tilaan, jossa on kaappeja tai hyllyjä. Täyden spektrin päivänvalo tuo tilaan kaikki valkoisen valon sävyt, ja Chromasync varmistaa, että värit vastaavat toisiaan täydellisesti. Ohjaa valoja haluamallasi tavalla – Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai tarvikkeilla. Kun lisäät järjestelmään Hue Bridgen, saat käyttöösi automaatiot ja muut edistyneet ominaisuudet.
- Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)
- Seinän valaisevat liukuväritehosteet
- Tarkka Chromasync™-värisekoitus
- Helppo asentaa itse
- Ohjaus ja mukautus Hue-sovelluksessa
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103138576
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Alumiini, Valualumiini, Polykarbonaatti
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä korkeus
- Ei
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Kannettava
- ei
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 120
- Värintoistoindeksi (CRI)
- >80
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 0.5
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 90
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Makuuhuone, Kotitoimisto, Keittiö, Olohuone
- Tyyli
- Toiminnallinen
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103138576
- Nettopaino
- 0,48 kg
- Bruttopaino
- 0,6 kg
- Korkeus
- 54 mm
- Pituus
- 630 mm
- Leveys
- 70 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004346401
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,1
- Teho
- 8
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 29 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 700
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- n/a
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokat II ja III – DI- ja SELV-yhdistelmä
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Valovirta, 2 700 K
- 490
- Valonlähteiden määrä
- 1
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Kaapit
Polttimo
- Muotoilu
- Yes
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla