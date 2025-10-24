Nauti tämän E14-kannalla varustetun kynttilälampun perinteisestä tyylistä ja moderneista ominaisuuksista. Tämä pöytävalaisimiin ja pienempiin valaisimiin ihanteellisesti sopiva lamppu tarjoaa pehmeän valkoisen valon ja välittömän langattoman himmennyksen.