Kynttilälamppu - E14-älylamppu
Nauti tämän E14-kannalla varustetun kynttilälampun perinteisestä tyylistä ja moderneista ominaisuuksista. Tämä pöytävalaisimiin ja pienempiin valaisimiin ihanteellisesti sopiva lamppu tarjoaa pehmeän valkoisen valon ja välittömän langattoman himmennyksen.
Nykyinen hinta on 19,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Pehmeä valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
39x106