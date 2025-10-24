Tuki
Lähikuva edestä Hue White Tuar-pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Tuar-pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Voit nyt laajentaa Huen ulkotiloihin. Lucca-pylväsvalaisin voidaan liittää Hue Bridge -siltaan, jolloin saat kaikki ominaisuudet, kuten poissa kotoa -hallinnan, geosijainnin ja ajastamisen. Hue Bridge -silta on hankittava erikseen.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White
  • Vaatii Hue Bridgen
  • Mukana E27-ledilamppu
  • Lämmin valkoinen valo (2 700 K)
  • Verkkovirtakäyttöinen
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
