Tuar-pylväsvalaisin ulkokäyttöön
Voit nyt laajentaa Huen ulkotiloihin. Lucca-pylväsvalaisin voidaan liittää Hue Bridge -siltaan, jolloin saat kaikki ominaisuudet, kuten poissa kotoa -hallinnan, geosijainnin ja ajastamisen. Hue Bridge -silta on hankittava erikseen.
Nykyinen hinta on 129,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Vaatii Hue Bridgen
- Mukana E27-ledilamppu
- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)
- Verkkovirtakäyttöinen
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Ruostumaton teräs
Materiaali
Alumiini