Philips Hue valonauhat – kirkkaampia, näyttävämpiä ja parempia kuin koskaan.
Huippuluokan teknologian ja joustavan rakenteen ansiosta voit luoda mihin tahansa tilaan upeaa tunnelmaa ja toiminnallista valaistusta.
- Yhtenäinen ja tasainen valo
- Chromasync™-värisekoitus
- Erittäin kirkasta puhtaan valkoista valoa
Uudista ulkotilojesi ilme sirolla valonauhalla
Koristele ja elävöitä jokaista sisätilaa
Aseta hetkeen sopivaa värivaloa tai puhtaan valkoisia sävyjä ja luo täydellinen tunnelma epäsuoralla hehkulla, joka valaisee seinät, lattiat ja katon. Chromasync™-teknologian ansiosta värit täsmäävät keskenään tarkasti, mikä saa aikaan yhtenäistä gradienttivaloa joka kulmaan. Tee tilasta omannäköisesi upeilla valaistusasetuksilla ja dynaamisilla tehosteilla, jotka vastaavat joka tunnelmaa ja hetkeä. Leikkaa ne sopiviksi minne tahansa – kulmista seiniin ja katoista portaisiin.
Kirkasta ja puhtaan valkoista valoa
Valaise kodin joka kohta kirkkaalla, erittäin kirkkaalla ja puhtaan valkoisella valolla. Valonauhoissa on erilliset valkoiset ja lämpimän valkoiset LED-valot, ja ne tuottavat erittäin puhtaita valkoisen valon sävyjä. Valonauhassa on todella tehokas 6 000 luumenin valovirta, joten saat upean seinät maalaavan valotehosteen sekä toiminnallista valaistusta, joka tukee keskittymisessä ja päivän askareissa. Luo luonnonvalon tunne sisätiloissa täyden spektrin päivänvalon avulla. Nauti laajasta valkoisen valon kirjosta aina lämpimän kellertävistä valkoisista viileän sinisiin sävyihiin.
Ensluokkainen valo, joka on tehty esiteltäväksi
OmniGlow valonauha tarjoaa ensiluokkaisen valaistuskokemuksen. Valonauhassa on OmniGlow-teknologia ja suojakuori, joka kätkee LED-valojen "pisteet", joten saat erittäin yhtenäisen, tasaisen valon. OmniGlow on riittävän näyttävä käytettäväksi suorana valaistuksena, jolloin siitä tulee huoneesi katseenvangitsija. LED-nauhan korkea valovirta tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon toiminnalliseen valaistukseen. Sen edistynyt 16-bittinen siru tuottaa erittäin sujuvia ja luonnollisia dynaamisia tehosteita, jotka luovat jokaiseen sisätilaan mukaansatempaavan vaikutelman.
Kattava ja vaivaton ohjaus
Halusitpa sitten luoda upean valaistusasetuksen, tunnelmaan sopivia tehosteita tai vain ohjata valonauhaasi – tee se vaivattomasti Hue-sovelluksella tai puhekomennoilla. Integroi valonauhat kaikkiin Philips Hue -valaisimiin, -lamppuihin ja -tarvikkeisiin Hue Bridge Prolla. Bridge Pron avulla voit myös ohjata valonauhaasi koko kodissa mistä päin maailmaa tahansa ja ajastaa automaatioita.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.