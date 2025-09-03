Koristele ja elävöitä kaikkia sisätiloja

Voit luoda täydellisen tunnelman epäsuoralla valolla, joka luo kaunista hehkua seinälle, lattialle ja kattoon. Valittavanasi on joka hetkeen sopivaa värivaloa sekä puhtaan valkoisen valon sävyjä. Chromasync™-teknologian ansiosta värit sulautuvat toisiinsa täsmällisesti ja saat kaunista liukuvärjättyä valoa kodin joka kulmaan. Tee tilasta omannäköisesi upeilla valaistusasetuksilla ja dynaamisilla valotehosteilla, jotka sopivat joka tunnelmaan ja hetkeen. Leikkaa ja kiinnitä mihin tahansa – nurkista seiniin ja katoista portaisiin.