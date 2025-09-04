Philips Hue -ulkovalonauhat ovat hauska ja käytännöllinen tapa saada ulkotilasi loistamaan. Huippuluokan teknologian ja joustavan rakenteen ansiosta voit luoda tunnelmaa värivalolla, ottaa käyttöön upeita ominaisuuksia ja asettaa kirkasta toiminnallista valaistusta.
- Chromasync™-värisekoitus
- Kirkasta puhtaan valkoista valoa
- Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Uudista ulkotilojesi ilme sirolla valonauhalla
Uudista ulkotilat valolla
Täytä ulkotila valolla vuoden ympäri, satoi tai paistoi. Valitse eloisista, tunnelmaan sopivista väreistä tai puhtaista valkoisista sävyistä ja luo täydellinen tunnelma valaisemalla polut, terassit ja kasvit. Chomasync™-teknologian ansiosta värit sulautuvat toisiinsa saumattomasti ja saat kodin joka kulmaan yhtenäistä liukuvärjättyä valoa. Tee takapihan tunnelmasta taianomainen mukautettavien valaistusasetusten ja dynaamisten tehosteiden avulla. Nämä säänkestävät valonauhat on suunniteltu sopimaan muun muassa parvekekaiteisiin, terassin katonrajaan ja etukuistin portaisiin, ja voit kytkeä ne pistorasiaan mukana toimitetulla matalajännitteisellä virtalähteellä.
Täytä yö kirkkaalla, puhtaan valkoisella valolla
Pidä ulkotilat hyvin valaistuina auringonlaskun jälkeen ulkovalonauhan avulla. Valkoisten ja lämpimän valkoisten LED-valojen ansiosta voit valaista takapihan, etupihan ja terassin puhtailla valkoisen sävyillä. Nämä valonauhat sopivat täydellisesti myöhäisillan puutarhanhoitoon tai grillijuhlien valmisteluun, ja ne tarjoavat huippuluokan toiminnallisen valaistuksen jokaiseen ulkotilan aktiviteettiin. Kellonajasta riippumatta ulkotilasi loistavat kirkkaammin kuin koskaan!
Luo ulkotiloihin neonvärinen keidas
Taivuta, muotoile ja koristele. Ulkokäyttöön tarkoitettu, rakenteeltaan joustava Neon valonauha tuo takapihalle tai muuhun ulkotilaan eloisaa neonhehkua. Käytä näyttävien valonauhojen suoraa valoa upean tunnelman luontiin, olipa kyse kotoisasta illanvietosta tai juhlista tähtien alla. Chromasync™-teknologian ansiosta värit täsmäävät keskenään tarkasti, mikä saa aikaan kauniita neonvärisiä liukuvärejä puihin, kasveihin, suihkulähteisiin ja puutarhan seiniin. Säänkestävä ja helppo asentaa – kytke tämä valonauha tavalliseen pistorasiaan mukana tulevalla matalajännitteisellä virtalähteellä.
Kokonaisvaltainen ja kätevä ohjaus
Halusitpa sitten luoda upeaa valoa takapihan juhliin, asettaa tunnelmaan sopivan tehosteen terassilla nautittavalle illalliselle tai ihan vain luoda toiminnallista valaistusta – voit tehdä kaiken vaivattomasti Hue-sovelluksella tai puhekomennoilla. Integroi ulkovalonauhat kaikkiin Philips Hue -ulkovalaisimiin Hue Bridge Pron avulla. Bridge Pron avulla voit myös ohjata valonauhaasi koko kodissa mistä päin maailmaa tahansa ja ajastaa automaatioita.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.