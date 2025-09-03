*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 2
Découvrez le monde de l'éclairage connecté avec cette ampoule Philips Hue Essential, conçue avec la gamme complète de couleurs et lumière blanche réglable que vous pouvez ajuster aisément pour passer d'une lumière chaude et agréable à une lumière blanche et froide. Créez l'ambiance parfaite avec une gradation fluide, des millions de couleurs et une bibliothèque de scénarios de lumière conçus par nos experts, ou personnalisez-les ! Compatible avec tous les produits Philips Hue.
Points forts du produit
- Jusqu’à 345 lumens
- Blanc froid à chaud (2 200 à 6 500 K)
- Luminosité variable jusqu'à 2 %
- Couleur Essential
- Commande par application ou par la voix
Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth
Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez contrôler vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et contrôlez-les toutes par simple pression d'un bouton sur votre appareil mobile.
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.
Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.
Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge
Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.
Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
Intensité réglable
Oui