*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Alimentation extérieure 40 W
Enclenchez facilement votre système d'éclairage extérieur intelligent grâce à cette alimentation électrique d'extérieur qui vous permet d'ajouter jusqu'à 40 W de lumières différentes. Branchez un câble mesurant jusqu'à 35 mètres à n'importe quelle ampoule Philips Hue extérieure basse tension, en ajoutant de la puissance pour atteindre le seuil maximum de 40 W de l'alimentation.
Points forts du produit
- Câble d'extension
- Alimentation jusqu'à 40 W
- Noir
Installation et extension aisées
Éclairez les chemins sombres, mettez en lumière des zones de votre paysage ou créez une ambiance unique sur le patio. Vous pouvez le faire vous-même à l’aide de spots ou de bornes Hue. Les produits sont à basse tension, sûrs et faciles à installer. Obtenir de la lumière à l’extérieur n’est plus un casse-tête : créez-la et agrandissez-la à votre guise.
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique