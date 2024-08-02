*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Pack : Lightstrip + Hue Sync Box 8K
Profitez d’une expérience média immersive et d’effets lumineux vibrants avec une Hue Play HDMI Sync Box 8K et un lightstrip Plus extensible de 2 m.
Points forts du produit
- Lumière blanche et couleurs riches
- Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
- Certifié HDMI 2.1
- Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
- Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Profitez d'une lumière colorée n'importe où dans votre maison ! Flexible et extensible jusqu'à 10 mètres, ce lightstrip d'intérieur adhère à toutes les surfaces et diffuse une seule nuance de lumière blanche ou colorée.Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
1 x Hue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Transformez votre espace de loisirs en une expérience totalement immersive de synchronisation des éclairages. La Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K synchronise les éclairages Hue Philips avec le contenu affiché sur votre écran. Vous ne jouerez, ne regarderez et n'écouterez plus de la même façon. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, elle accorde vos couleurs de lumière avec le contenu vidéo d'une qualité optimale en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz.Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
