*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Promotion
Hue Wired video doorbell +capteur de mouvement intérieur + 2 capteurs de contact en noir
Surveillez qui est à votre porte où que vous soyez, recevez des alertes sonores et via l'application, et interagissez grâce à la communication bidirectionnelle avec la sonnette filaire, le détecteur de mouvement et 2 capteurs de contact en noir.
Le prix actuel est 283,47 €, le prix d'origine est 314,97 €
Points forts du produit
- Alertes de mouvement instantanées
- Flux vidéo net en 2K
- Automatisez vos lumières
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôlez avec l'application, la voix ou des accessoires
Dans ce pack
1 x Hue Pack Sonnette vidéo filaire Hue Secure
Ne manquez jamais un visiteur ou une livraison grâce au pack Sonnette et carillon Hue : recevez des alertes de mouvement et de visiteur instantanées, voyez tout en 2K avec la technologie Starlight et restez connecté où que vous soyez, grâce à la conversation bidirectionnelle. La sonnette déclenche vos lampes Philips Hue et envoie des notifications en temps réel, tandis que le Smart Chime émet des alertes sonores. Tout fonctionne parfaitement avec les lampes et accessoires Hue pour améliorer la sécurité de votre maison, de jour comme de nuit.Pack Sonnette vidéo filaire Hue Secure
1 x Hue Détecteur de mouvement Hue
Déclenchez vos lumières connectées par le mouvement. Le détecteur de mouvement Hue, fonctionnant à piles, peut être installé facilement n'importe où dans votre maison.Détecteur de mouvement Hue
1 x Hue Capteur de contact Secure
Ayez l'esprit tranquille à la maison ou en promenade, grâce au capteur de contact Hue Secure ! Placez-le sur les portes, les fenêtres, les armoires, les coffres-forts et plus encore avec le support adhésif inclus, et recevez une notification ou allumez les lumières en cas d’ouverture.Capteur de contact Secure
