1 x Hue Pack Sonnette vidéo filaire Hue Secure

Ne manquez jamais un visiteur ou une livraison grâce au pack Sonnette et carillon Hue : recevez des alertes de mouvement et de visiteur instantanées, voyez tout en 2K avec la technologie Starlight et restez connecté où que vous soyez, grâce à la conversation bidirectionnelle. La sonnette déclenche vos lampes Philips Hue et envoie des notifications en temps réel, tandis que le Smart Chime émet des alertes sonores. Tout fonctionne parfaitement avec les lampes et accessoires Hue pour améliorer la sécurité de votre maison, de jour comme de nuit.