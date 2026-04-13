Interr. variateur filaire (1 canal)
À propos du Interr. variateur filaire (1 canal)
Ajoutez vos lampes non connectées à intensité variable au sein de votre écosystème Philips Hue pour un contrôle facile et pratique. Le Dimmer Switch filaire vous permet de contrôler la plupart des lampes et luminaires traditionnels en plus de vos lampes Hue existantes, pour une expérience homogène. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes en lampes connectées ! Contrôlez-les dans l'application Hue, à l'aide d'un assistant vocal ou directement depuis votre interrupteur mural. Automatisez selon vos routines quotidiennes et incluez des lampes dans vos scénarios. Le module compact s'installe derrière l'interrupteur et il est alimenté par secteur, sans nécessiter de pile. Si vous remplacez un variateur, un interrupteur à poussoir est requis pour faire fonctionner ce produit. Grâce à l'écosystème Hue, basé sur un réseau Zigbee fiable, vous gardez le contrôle de vos lampes, même lorsque le Wi-Fi est en panne.
- Transforme les lampes non connectées en lampes connectées
- Contrôlez des lampes connectées et non connectées
- Réglez des automatisations et des scénarios de lumière
- Fonctionne avec ou sans câble neutre
- Faites-en plus avec un Hue Bridge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103111937
Design et finition
- Couleur
- Gris clair
- Matériaux
- Synthétique
Options/accessoires inclus
- Télécommande Hue incluse
- Oui
- Point focal
- Oui
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103111937
- Poids net
- 0,02 kg
- Poids brut
- 0,07 kg
- Hauteur
- 141 mm
- Longueur
- 93 mm
- Largeur
- 45 mm
- Code 12NC
- 929004296902
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103111937
Consommation électrique
- Puissance
- 0,4
Entretien
- Garantie
- 5 ans
Spécificités techniques
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Indice de protection
- IP20
- Classe de protection
- Classe III - Très basse tension de sécurité
L'interrupteur
- Boutons configurables
- 1
- Durée de vie
- 25,000 clicks
- Options de montage
- mur
- Câblage pris en charge
- Avec câble neutre, Sans câble neutre
- Canal de sortie
- 1 canal
- Charge de l'ampoule
- LED 5-200 W-phase montante (y compris ballasts LED réglable), LED 5 à 20 W-début de phase, 20-200 W halogène, incandescent - phase montante, 20-150 W halogène, incandescent - début de phase
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- iOS version 17 ou ultérieure, Android 12.0 et versions ultérieures
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement