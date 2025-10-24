Baignez votre maison dans une douce lumière blanche et chaude avec ces deux ampoules LED intelligentes E27 gradables de Philips Hue. Vous pouvez commander l'éclairage depuis une seule pièce directement via Bluetooth ou en vous connectant au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.