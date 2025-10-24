A60 - E27 smart bulb - 800 (2-pack)
Baignez votre maison dans une douce lumière blanche et chaude avec ces deux ampoules LED intelligentes E27 gradables de Philips Hue. Vous pouvez commander l'éclairage depuis une seule pièce directement via Bluetooth ou en vous connectant au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.
Le prix actuel est 29,99 €
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Up to 800 lumens*
- Soft white light
- Instant control via Bluetooth
- Add Hue Bridge to unlock more
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110