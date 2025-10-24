Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance A60 - E27 smart bulb - 800

A60 - E27 smart bulb - 800

Cette Philips Hue ampoule LED white ambiance E27 offre une lumière allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Avec 50 000 nuances de blanc, cette lampe standard vous donne toujours la bonne lumière au bon moment: détente, concentration, lecture ou dynamisme. Vous pouvez commander l'ampoule via Bluetooth ou au son de votre voix, ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Up to 800 lumens*
  • Warm-to-cool white light
  • Instant control via Bluetooth
  • Add Hue Bridge to unlock more
