Votre système Philips Hue convient aussi à la salle de bains avec ce spot encastré Philips Hue Adore. Vous pouvez régler votre éclairage LED comme vous le souhaitez via l'application Hue, ou choisir l'une des quatre recettes lumineuses préconfigurées qui vous aideront dans vos activités quotidiennes. Par exemple, "Concentration" pour une lumière blanche froide utile pour les gestes précis comme le rasage ou le maquillage. Ou encore, une ambiance zen grâce à la lumière blanche chaude et relaxante de la scène "Détente".