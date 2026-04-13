Bénéficiez d'un éclairage d'ambiance encore plus fonctionnel pour accompagner chaque instant en cuisine et chaque espace intérieur. Étendez votre barre linéaire Gradient avec cette extension. Enchaînez une série de barres linéaires Gradient jusqu'à une longueur totale de 3 mètres avec un total de 5 lampes. Apportez un dégradé de couleurs et de lumière blanche dans les angles de la cuisine ou les espaces meublés d'armoires ou d'étagères. La lumière du jour à spectre complet apporte toutes les tonalités de lumière blanche, et Chromasync assure une correspondance précise des couleurs sur les lampes pour un résultat homogène. Contrôlez vos lampes comme vous le souhaitez. Appli, voix ou contrôles intelligents. Accédez à des automatismes et fonctionnalités avancées avec un Hue Bridge.

Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)

Effets d'éclairage dégradés

Correspondance précise des couleurs Chromasync™

Facile à confectionner soi-même

Contrôlez et personnalisez à l'aide de l'application Hue