Extension de barre linéaire Philips Hue Gradient
À propos du Extension de barre linéaire Philips Hue Gradient
Bénéficiez d'un éclairage d'ambiance encore plus fonctionnel pour accompagner chaque instant en cuisine et chaque espace intérieur. Étendez votre barre linéaire Gradient avec cette extension. Enchaînez une série de barres linéaires Gradient jusqu'à une longueur totale de 3 mètres avec un total de 5 lampes. Apportez un dégradé de couleurs et de lumière blanche dans les angles de la cuisine ou les espaces meublés d'armoires ou d'étagères. La lumière du jour à spectre complet apporte toutes les tonalités de lumière blanche, et Chromasync assure une correspondance précise des couleurs sur les lampes pour un résultat homogène. Contrôlez vos lampes comme vous le souhaitez. Appli, voix ou contrôles intelligents. Accédez à des automatismes et fonctionnalités avancées avec un Hue Bridge.
- Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
- Effets d'éclairage dégradés
- Correspondance précise des couleurs Chromasync™
- Facile à confectionner soi-même
- Contrôlez et personnalisez à l'aide de l'application Hue
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103138330
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Aluminium, Aluminium moulé sous pression, Polycarbonate
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Durée de vie nominale
- 25.000
Options/accessoires inclus
- Hauteur réglable
- Non
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Portable
- Non
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 120
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- >80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 0.5
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 90
Divers
- Conçu spécialement pour
- Chambre, Bureau à domicile, Cuisine, Séjour
- Style
- Fonctionnel
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103138330
- Poids net
- 0,48 kg
- Poids brut
- 0,6 kg
- Hauteur
- 54 mm
- Longueur
- 630 mm
- Largeur
- 70 mm
- Code 12NC
- 929004346001
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,1
- Puissance
- 8
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 29 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 700
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- n/a
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II et III - Combinaison de DI et TBTS
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Flux lumineux à 2 700 K
- 490
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Meubles
L'ampoule
- Design
- Yes
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement