Bénéficiez d'un éclairage connecté ultraperformant avec le Hue Bridge Pro. Équipé d'une nouvelle puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Placez les Play Light Bars incluses autour de votre espace de télévision ou de PC pour vivre une expérience immersive.