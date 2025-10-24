Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Kit de démarrage : deux Play Light Bars + Hue Bridge Pro

Kit de démarrage : deux Play Light Bars + Hue Bridge Pro

Bénéficiez d'un éclairage connecté ultraperformant avec le Hue Bridge Pro. Équipé d'une nouvelle puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Placez les Play Light Bars incluses autour de votre espace de télévision ou de PC pour vivre une expérience immersive.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
  • Utilisez les lampes comme motion sensors avec MotionAware™
  • Donne accès à l'intégration de sécurité et d'éclairage immersif Hue Sync
  • White Ambiance +16 millions de couleurs
  • Conçu pour les espaces de télévision et de jeu
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay