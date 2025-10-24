Kit de démarrage : deux Play Light Bars + Hue Bridge Pro
Bénéficiez d'un éclairage connecté ultraperformant avec le Hue Bridge Pro. Équipé d'une nouvelle puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Placez les Play Light Bars incluses autour de votre espace de télévision ou de PC pour vivre une expérience immersive.
Points forts du produit
- Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
- Utilisez les lampes comme motion sensors avec MotionAware™
- Donne accès à l'intégration de sécurité et d'éclairage immersif Hue Sync
- White Ambiance +16 millions de couleurs
- Conçu pour les espaces de télévision et de jeu
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique