Lightstrip extérieur 5 mètres
Entièrement flexible, le lighstrip extérieur de 5 mètres vous permet de le façonner et de le plier comme vous le souhaitez. Tracez un sentier extérieur sinueux ou laissez-le serpenter le long d'un mur ou d'une colonne ; avec ses clips et vis fournis, vous pouvez l'installer partout.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- 1 x 5 mètres lightstrip
- Éclairage blanc et coloré
- Bloc d'alimentation fourni
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Couleur(s)
multi
Matériaux
Silicone