Starter kit: 3 E27 smart bulbs (800) + smart button
Ajoutez une couleur d’ambiance à n’importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and color ambiance E27. Connectez-vous au pont Hue inclus pour profiter d’une liste infinie de fonctions. Commandez à l’aide de l’application, de la voix ou des boutons intelligents inclus.
Le prix actuel est 199,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Up to 800 lumens*
- White and colored light
- Hue Bridge included
- Smart button included
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110