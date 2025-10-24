GU10 - smart spotlight
Profitez d'une lumière douce, blanche et chaude dans votre maison grâce à ce spot LED GU10 gradable de Philips Hue. Vous pouvez commander le spot via Bluetooth ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.
Le prix actuel est 19,99 €
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x54